Le programme bug bounty d’Apple enfin accessible à tous

Désormais, tous les chercheurs en sécurité peuvent librement se mettre en quête d’une faille de sécurité dans les systèmes Apple. Ils peuvent ainsi prétendre à remporter les jolies primes offertes par Apple. Par exemple, 100 000 dollars seront offerts pour la découverte d’une faille permettant d’obtenir un accès à un compte iCloud sur les serveurs Apple. 1 million de dollars, bonus le plus élevé, seront attribués à celui qui parviendra à exécuter du code au niveau du kernel avec pertinence et sans interaction de l’utilisateur.

