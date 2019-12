Phishing : les hackers étatiques très actifs pour voler des identifiants

No votes yet.

En parallèle, l’entreprise américaine incite les personnes les plus exposées aux attaques des hackers étatiques — à savoir les journalistes, les élus (en savoir plus sur la sécurité informatique des élus ) ou encore ceux qui militent en faveur de la paix ou du respect des droits de l’Homme — à améliorer la sécurité de leurs comptes en ligne.

Le billet de blog qu’a publié Google démontre effectivement qu’ils sont très productifs puisqu’en l’espace de 3 mois, ils ont tout de même mis en place plus de 12 000 attaques de phishing, et ce juste pour cibler les utilisateurs de Gmail.

Il y a quelques heures, Google a publié un billet de blog rappelant combien les hackers étatiques ont été actifs au cours des derniers mois. En effet, selon la firme de Mountain View, ils auraient mené plus de 12 000 attaques de phishing visant les utilisateurs Gmail, et ce seulement durant le troisième trimestre de l’année 2019.

Catégories Catégories Sélectionner une catégorie Actualité sécurité informatique (1 748) Actu Informanews (76) Actu internet (126) Actu partenaires (213) Audio et son (28) Audio Page (14) Blog INF (49) Détente (4) Gamers (6) Geek Attitude (40) Google et Cie (56) Insolite et HS (8) Appareils mobiles (3) Audit (2) Bon plans (5) Contact (1) Entreprises (18) Protection des ordinateurs (14) Formation (3) Identifiants (7) Internet (14) Matos PC (18) News – Ex-Informanews (716) Partenaires (4) PC – Hardware (77) Préventions (23) Logiciels (4) Partage de fichiers (1) Protection des courriels (11) Sauvegardes (1) Téléphonie IP (VoIP) (2) Réseaux sociaux (5) Scoop.it (1) Sécurité informatique (34) Sécurité informatique entreprise (24) Stockage (5) Techno (14) Tendance – Déco (2) Test antivirus (16) Test hardware (1) Tutoriels (10) Appareils connectés (1) Avant-propos (1) Confidentialité (2) Mots de passe (3) Sauvegardes (1) Types de Menaces (2) vpn (27) Test vpn (8) Windows et Cie (21)