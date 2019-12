Plus de 30 000 noms de domaine fermés par Europol

No votes yet.

Derrière ces derniers se trouvaient des sites web utilisés par des réseaux de cybercriminels pour écouler des tonnes de produits contrefaits. Rien qu’en étudiant les comptes bancaires de ces plateformes, les autorités assurent avoir identifié 26 000 produits de luxe (vêtements, parfums, articles de maroquinerie, etc.), 363 litres d’alcool, des milliers d’appareils électroniques et même un joli butin de 150 000 euros.

C’est un énorme coup de filet que viennent de réaliser Europol, Interpol et Eurojust, et ce dans pas moins de 18 pays membres de l’Union européenne. Cette coalition a en effet conduit une enquête qui a mené à la fermeture de 30 000 noms de domaine.

