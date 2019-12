Cybersécurité : les prédictions 2020 des experts Avast

Comme c’est le cas au terme de chaque année, les experts d’Avast ont décidé de fournir leurs prédictions 2020 en matière de cybersécurité. Selon eux, de nombreuses évolutions devraient accompagner la nouvelle année et celles-ci concernent aussi bien la propagation des malwares sur les PC que sur les terminaux mobiles.

Prédictions 2020 : Des méthodes toujours plus sophistiquées pour propager les malwares sur PC

Selon Jakub Kroustek, Head of the Threat System Intelligence au sein d’Avast, 2020 devrait voir les hackers utiliser des méthodes toujours plus sophistiquées pour parvenir à propager leurs malwares au sein des PC.

L’envoi d’emails malveillants sera ainsi encore plus présent – et surtout plus performant, les auteurs disposant de nouveaux outils pour contourner les dispositifs de sécurité des particuliers et professionnels – alors qu’une hausse des attaques ciblant les vulnérabilités du Remote Desktop Protocol (RDP) est aussi au cœur des prédictions 2020 des experts Avast. Il faut dire que les kits d’exploitation pourraient connaître une nouvelle heure de gloire…

Un boom des arnaques mobiles en 2020 ?

S’il ne fait aucun doute que les hackers vont avoir recours à de nouvelles méthodes pour distribuer leurs malwares sur PC, il en va de même sur mobiles.

Il faut dire que selon Niklaos Chrysaidos, Head of Mobile Threat Intelligence and Security chez Avast, parvenir à intégrer des applications malveillantes sur le Play Store ou l’AppStore devrait s’avérer plus compliqué par le passé. Apple et surtout Google ont effectivement renforcé la sécurité autour de leur catalogue officiel d’applications.

Par conséquent, les cybercriminels pourraient privilégier la distribution d’adwares ou bien la mise en œuvre d’arnaques aux abonnements puisque ce sont ces actions qui devraient permettre de générer le plus de revenus.

Les experts prévoient aussi que les attaques ciblant l’IoT voient leur nombre s’envoler en 2020. Le manque de sécurité de nombreux objets connectés est tel qu’il serait effectivement aisé de dérober les données que collecte ce type de terminaux.

Reste maintenant à savoir si les prédictions 2020 des experts Avast se vérifieront ou non…

