Cyberattaques 2019 : Quelles techniques de hacking ont été privilégiées ?

Mais les pirates informatiques vont aujourd’hui encore plus loin en créant de faux sites qu’ils parviennent à bien référencer sur Google. Or, parce que les internautes cliquent toujours sur les premiers résultats du célèbre moteur de recherches, ces sites malveillants génèrent un important trafic et sont des pièges redoutables tant les internautes ne peuvent suspecter atterrir sur une page factice.

Tout le contraire du phishing qui garde la cote et qui progresse fortement — 3 fois plus d’attaques par phishing ont été menées en 2019 —, les hackers étant avides de renseignements personnels indispensables à une usurpation d’identité.

